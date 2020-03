Le président Tebboune : Les Fake news, «une atteinte à la morale de la société»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les Fake news étaient «une atteinte à la morale de la société» et susceptibles de saper les institutions et la cellule familiale.

Commentant une émission diffusée, lundi soir, sur la chaîne Echourouk News, consacrée au thème «Fake News», le président de la République a écrit sur sa page Facebook que «les Fake news sont une atteinte à la morale de la société et susceptibles de saper les institutions et la cellule familiale», soulignant que l'enquête d'Echourouk News sur ce phénomène «lève le voile sur les desseins cachés des ennemis de l'Algérie. Je félicite cette chaîne pour son professionnalisme».