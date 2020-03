Conseil de la Ligue arabe : M. Bladehane aujourd’hui au Caire

Le secrétaire d'Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, conduira la délégation algérienne aux travaux de la 153e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres, prévue aujourd’hui au siège du Secrétariat général de la Ligue au Caire, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

Selon la même source, cette session examinera «les développements dans le monde arabe, notamment la Cause palestinienne et les situations en Libye, en Syrie et au Yémen outre les voies et moyen de renforcer et promouvoir l'action arabe commune dans divers domaines». Elle se penchera également sur d'autres questions à caractère international, dont le terrorisme et les moyens d'y faire face en sus de l'évaluation des relations arabes avec les ensembles internationaux et régionaux», précise le MAE.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat aura, en marge de cette session, des entretiens avec les chefs des délégations participantes portant sur les voies et moyens de renforcer et promouvoir les relations bilatérales et l'échange de vues sur les points saillants de l'ordre du jour de la session et les questions d'intérêt commun».