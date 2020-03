Batna et Médéa : Treize casemates et sept bombes détruites

Suite à une opération de fouille dans la localité de Djebel Ahmar-Khaddou, commune de Arris, wilaya de Batna/5e RM, un détachement de l'ANP a détruit douze casemates contenant des denrées alimentaires et des effets de couchage, ainsi que six bombes artisanales, tandis qu'un autre détachement a détruit une casemate et une bombe et ce, lors de l'opération de fouille et de recherche toujours en cours dans la localité de Oued Aiouedj, wilaya de Médéa/1re RM», indique le ministère de la Défense nationale.