Ecole d’application de transport et de circulation militaire de Tlemcen : Une visite guidée au profit de la presse

Une visite guidée au profit des représentants de la presse nationale à Tlemcen a été organisée hier au niveau de l’Ecole d’application du transport et de la circulation (EATC) «chahid Mohamed Louedj» dit commandant Ferradj, relevant de la 2e Région militaire (RM), dans le cadre de l’exécution du plan de communication de l’année en cours, approuvé par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP).

Lors de son allocution d'ouverture, le commandant de l’école, le colonel Sebaa Boumediene a mis en exergue les efforts consentis par la base pédagogique de l’Ecole en matière de formation des futurs cadres de l’arme de transport et les différents types de formation qui existent au sein de cette institution militaire.

Les formations dans le domaine du transport militaire visent à préparer les officiers, les sous-officiers stagiaires mais aussi les officiers de réserve à affronter les situations dont ils peuvent rencontrer durant leurs carrières, a souligné le commandant de l'école.

Au cours de cette visite qui vise à «raffermir les liens avec la société à travers les médias en particulier, les journalistes présents ont pris connaissance des différentes structures d’enseignement, dont dispose l’Ecole ainsi que les différentes formations dispensées, notamment celle ayant trait directement à l’arme de transport.

Les représentants des médias ont également pris connaissance de la base pédagogique de cette Ecole pour mener à bien ses missions, à l'instar des salles communes et spécialisées en informatique, en simulation pour le tir et la conduite des poids lourds et légers, la documentation militaire et le laboratoire de langues, entre autres.

L'EATC fournit une formation moderne qui répond aux exigences des structures de l'ANP, notamment en matière de tactique, de technique de combat, de défense cybernétique, et ce, en se dotant de moyens modernes devant permettre une formation très adaptée.

Elle assure une formation dans le domaine du transport et de circulation avec des cours sur la prévention, la circulation routière et la formation de conducteurs qualifiés.