M. Boukadoum reçoit une délégation du Parlement danois

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a reçu mardi à Alger une importante délégation du Parlement du Danemark, dirigée par la présidente de sa commission des Affaires européennes, Eva Kjer Hansen. La rencontre a permis aux deux parties d’aborder plusieurs questions dont «les relations de l’Algérie avec le Parlement européen et avec le Danemark, ainsi que l’émigration et les énergies renouvelables», a indiqué M. Boukadoum à la presse. La cheffe de la délégation danoise a, pour sa part, salué les relations déjà existantes entre les deux pays dans divers domaines dont celui de l'action parlementaire, soulignant l’importance d’œuvrer ensemble à les développer et à les renforcer.