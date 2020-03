Décès du Moudjahid Toukambi Berka : Condoléances du Président Tebboune à la famille du défunt

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé hier ses condoléances à la famille du moudjahid Toukambi Berka, décédé samedi à Tamanrasset à l’âge de 94 ans. «Nous partageons avec nos frères dans l’Ahaggar la triste nouvelle du rappel à Dieu du Moudjahid Toukambi Berka, un homme valeureux, qui a grandi dans cette terre majestueuse de l’Ahaggar, imbu des valeurs de patriotisme sincère et des préceptes de notre religion, jusqu’à devenir un des chouyoukh et un sage écouté et respecté», a écrit le Président de la République dans son message de condoléances transmis par le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, à la famille du défunt. «En ces douloureuses circonstances, j’adresse mes vives et sincères condoléances à sa famille, ses proches, aux notables et à l’aimable population de la région, implorant Dieu Tout-Puissant pour qu’il l’accueille dans son Paradis, parmi les chouhada, les croyants et les justes», a écrit le Président Tebboune.

Le défunt moudjahid Toukambi Berka est né en 1926 dans la région de Tioulaouine, commune d’Abalessa, et a rejoint tôt les rangs de la glorieuse Révolution de libération nationale.