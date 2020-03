Tizi-Ouzou : Reprise de travail à l’ENIEM

Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou ont repris le travail, hier, après un mois d’arrêt technique des activités à compter du 2 février dernier, a-t-on appris de la direction de cette entité économique.

«Nous avons repris le travail avec une quantité de matière première qui nous permettra un minimum d’activité en attendant le gros des arrivages de nos commandes à partir de la 2e quinzaine de ce mois de mars et durant le mois d’avril prochain», a déclaré à l’APS, le Pdg de l'entreprise, Djilali Mouazer.

Dans une note en date du 29 janvier dernier, la direction de l’entreprise, qui fait face à des contraintes financières et d’approvisionnement en matière première depuis l’été dernier, en accord avec le partenaire social, informait les travailleurs qu’ils avaient convenus d'un «arrêt technique d'activité» à partir du 2 février dernier.

Cet arrêt technique des activités faisait suite au non-aboutissement des démarches engagées par l’entreprise auprès de la Banque extérieur d’Algérie (BEA), ce qui a provoqué une rupture de stocks et des collections CKD, moins d’une année après celui vécu en juillet 2019.

Le 2 février dernier, soit au premier jour de cet arrêt technique, un premier crédit de 1,1 milliard de DA a été débloqué au profit de l’Entreprise à l’issue d’une réunion avec le ministre de l’Industrie et des Mines qui avait instruit la BEA afin de lui «débloquer» les crédits nécessaires en attendant un autre crédit d’un montant de 1,5 à 2 milliards de DA, qui sera débloqué ultérieurement.