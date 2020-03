Ressources en eau : M. Berraki s’entretient avec l’ambassadeur cubain et rencontre le président de l’Institut méditerranéen de l’eau

Le ministre des Ressources en eau, M. Arezki Berraki, a accordé, hier, une audience à l’ambassadeur cubain, M. Armando Vergara Bueno. Les discussions axées sur la volonté des deux parties de poursuivre la coopération bilatérale jugée excellente et fructueuse dans le domaine des ressources en eau.

M. Berraki et son invité ont exprimé leur volonté de réviser le mémorandum d’entente qui lie les deux pays dans le domaine des ressources en eau et de l’élargir aux axes de coopération développés par le comité technique mixte.

… et rencontre le président de l’Institut méditerranéen de l’eau



Le président de l’Institut méditerranéen de l’eau, M. Alain Meyssonier, a été reçu hier et à sa demande, par M. Berraki. Les deux parties ont examiné les voies et moyens à mettre en œuvre afin de promouvoir la participation de l’Algérie dans cette organisation non gouvernementale activant pour le développement de la coopération multilatérale dans le domaine de l’eau dans le bassin méditerranéen. Il a été, également, question, lors de cet entretien, de l’éventuelle participation de l’Algérie au 4e forum méditerranéen de l’eau prévu à Malte et au 9e forum mondial de l’eau prévu à Dakar, au Sénégal en mars 2021.