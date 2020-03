Exploitation du Gisement de Ghar-Djebilet : Chiali plaide pour l’Unification des visions

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a souligné hier à Tindouf la nécessité d’unifier les visions des différents secteurs pour lancer un véritable investissement dans le gisement de Ghar-Djebilet. «L'unification des visions et des idées des divers secteurs est nécessaire pour enclencher un véritable investissement concernant l’exploitation du gisement de Ghar-Djebilet, susceptible d’assurer une forte impulsion économique de la région et de l’Algérie de façon générale», a estimé le ministre dans un point de presse, en marge de l’inspection de l’ancienne usine de Ghar-Djebilet.

«Les résultats positifs des analyses liées à l’éventuelle déphosphoration du minerai de fer de ce gisement, établi à 0,08%, sont encourageants pour l’exploitation du gisement de Ghar-Djebilet, amenant ainsi à réfléchir à la réalisation d’un projet de voie ferrée dans la région», a ajouté M. Chiali. Il a rappelé, en outre, que la wilaya de Tindouf va bénéficier d’une nouvelle connexion routière avec la wilaya d’Adrar, via Ghar-Djebilet et la région de Chenachène, un projet dont les travaux sont à un stade avancé et dont il ne reste qu’un linéaire de 85 km en cours de réalisation. Le ministre a, lors de cette visite de travail, inspecté le chantier d'une route reliant sur 35 km la RN-50 à la région de Diyar-Nehayer, dont une tranche de 15 km a été finalisée, avant de prendre connaissance des travaux du reste à réaliser de cet axe routier sur 20 km. Cette tranche routière, pour laquelle a été dégagée une enveloppe de 814 millions de DA, accuse un retard dans sa réalisation dû à plusieurs facteurs, dont le manque de matériaux de construction et les fortes chaleurs, notamment en période estivale.

Poursuivant sa tournée dans la wilaya, le ministre a inspecté le poste frontalier terrestre algéro-mauritanien Chahid Mustapha-Ben Boulaïd, entré en service en août 2018.

Une fiche technique a été présentée au ministre sur l’étude et l’équipement, sur une surface de 150.000 m2, de deux nouveaux postes frontaliers, inscrits au titre du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales de 2019 pour plus de 3,5 milliards de DA.

Le ministre a également inspecté le chantier de réhabilitation de la RN-50, sur un linéaire de 10 km, à destination de la région de Chenachène (180 km de Tindouf), avant de présider, au terme de sa visite de travail, une rencontre avec les cadres de son secteur.