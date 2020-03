Habitat, bidonvilles et zones d'ombre : Le ministère de l’Intérieur explique les nouvelles mesures

Le secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a animé lundi dernier à Alger, une rencontre consacrée à l'explication du fonctionnement des «nouvelles applications informatiques» destinées aux demandeurs de logement, aux bidonvilles et aux zones d'ombre à travers le pays, prévues dans le Plan d'action du gouvernement.

«Cette rencontre, suivie par les SG des wilayas et les chefs de daïra par téléconférence, a porté sur le fonctionnement des nouvelles applications mises en place par le ministère en vue de la prise en charge de tous les aspects des trois axes à savoir, les demandeurs de logement, les bidonvilles et les zones d'ombre», a indiqué la wilaya d'Alger sur sa page Facebook.

Le premier dossier a été la présentation de l'application relative aux demandeurs de logement, qui vise à passer d'un fichier de demandes à un fichier de demandeurs de logement (un citoyen = une demande) à travers le recensement de l'ensemble des demandeurs, toutes formules confondues, et l'attribution d'un numéro d'identification national à chaque demandeur avec actualisation périodique des données, conformément aux fichiers de référence remplies et actualisées régulièrement par les circonscriptions administratives et les daïras.

Le deuxième dossier a porté sur l'institution d'une application permettant le recensement de tous les bidonvilles à travers les différentes wilayas, outre les informations relatives à leurs habitants.

Concernant les zones d'ombre, une application a été élaborée sous forme de «tableau de bord» visant à un recensement global de toutes les zones d'ombre à travers l'ensemble des communes du pays et le diagnostic des lacunes et besoins urgents dans tous les aspects de la vie quotidienne du citoyen, à l'instar de l'éducation, l'enseignement, la santé, le transport, les catastrophes naturelles, l'aménagement urbain, l'éclairage public, les réseaux de raccordement... L'objectif étant d'inscrire un programme de projets urgents de développement au niveau de ces zones.

Cette rencontre a été marquée par l'intervention en direct des secrétaires généraux des wilayas et chefs de daïra des différentes wilayas du pays, qui ont fait part de leurs observations au sujet de ces nouvelles applications.

Cette action intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'élaboration d'un fichier national des demandeurs de logement, au recensement et au lancement de procédures visant l'élimination des bidonvilles et des habitations anarchiques ainsi que le traitement des problèmes et lacunes enregistrés dans les zones d'ombre à travers les différentes régions du pays, classés en priorité dans le programme du gouvernement.