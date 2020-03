Développement du tourisme : Favoriser l’acte d’investir

La restructuration du management de la destination Algérie est à pied d’œuvre au ministère du Tourisme et de l’Artisanat. La dynamique de l’investissement est en effet mise en action dans ce secteur sur lequel l’Etat compte beaucoup pour relever le challenge de la diversification économique. Quelque 800 projets sont en cours de réalisation, a indiqué M. Abdelhamid Terghini, directeur du développement et de la conservation foncière au ministère du Tourisme lors de son intervention au forum algéro-britannique, tenu récemment à Alger. Il a également soutenu que la nouvelle feuille de route élaborée pour développer le tourisme vise à classer l’Algérie parmi les 50 meilleures destinations dans le monde. Dans son exposé, il s’est longuement étalé sur le potentiel touristique sous-exploité dont dispose le pays. Il citera à titre illustratif les sources thermales, au nombre de 282, réparties sur le territoire national, précisant qu’une centaine d’entre elles sont «aptes à recevoir des investissements prometteurs en termes de création d’emploi et de valeur ajoutée au profit de l’économie nationale». La thalassothérapie n’est pas en reste dans le programme de développement du tourisme initié par le ministère de tutelle. En ce sens, il est projeté la réalisation de deux centres de thalassothérapie dans chacune des quatorze wilayas côtières. C’est d’ailleurs dans ces mêmes wilayas que sont recensées la majorité des zones d’extension touristique (ZET), soit 160 sur les 250 réparties à travers le pays. La diversification de l’offre touristique relève d’un impératif qu’il faudrait absolument relever dans le cadre d’une politique qui vise prioritairement la promotion du tourisme interne. Réussir le tourisme global recommande le recours à «une nouvelle vision basée sur la liberté d’investir», estime Mohammed Kheddam, expert en responsabilités sociétales et organisations (RSO). Il plaide pour la tenue d’assises nationales, en vue de mieux définir les objectifs à court et à moyen termes. Il préconise aussi l’élaboration d’une charte nationale visant à améliorer le système de gestion de ce secteur qu’il faudrait confier «à des spécialistes du domaine et pas forcément à des commis de l’Etat». La diversification de l’offre, la multiplication des formules en vue de satisfaire un plus grande clientèle demeurent parmi les exigences fondamentales pour assurer un meilleur développement du tourisme dans ses différentes filières, explique notre interlocuteur, qui met par ailleurs l’accent sur la «nécessité d’élaborer une nouvelle législation garantissant la promotion des libertés individuelles». Sur un autre volet, M. Kheddam indique que l’Agence nationale de normalisation IANOR a mis en place deux outils qui aideront le secteur à mieux s'organiser. Le premier traite du label d’accueil, alors que le second est relatif à la norme algérienne Na Iso 26000. Cette dernière est en effet incontournable pour toute organisation, institution ou entreprise qui veut fonctionner de manière socialement responsable et respectueuse de l’environnement. «La norme ISO 26000 est aussi appliquée pour évaluer l’engagement des organisations en faveur du développement durable ainsi que leur performance globale» conclut notre interlocuteur.

Karim Aoudia