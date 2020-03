Fédération nationale des hôteliers : salon international en juin prochain

La Fédération nationale des hôteliers (FNH) compte organiser, en juin prochain à Alger, le premier Salon international sur les prestations des établissements hôteliers, a-t-on appris auprès du secrétaire général de la FNH.

«La FNH organisera, en juin prochain à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration de Aïn Benian (Alger), le premier Salon international sur les établissements hôteliers», a indiqué M. Ayache Salim à l'APS.

Premier du genre en Algérie, cet évènement permettra de mettre en avant les compétences et la qualité des prestations des établissements hôteliers en Algérie, ainsi que d'exposer la stratégie marketing pour la promotion de la destination Algérie et de former les hôteliers dans nombre de spécialités, notamment la maîtrise des langues étrangères, a-t-il dit. Ce salon vise à créer un climat d'affaires interactif entre les différents acteurs du domaine de l'hôtellerie à même d'organiser ce marché et de promouvoir la destination Algérie, a poursuivi M. Ayache.