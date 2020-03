Projets touristiques : Le ministre appelle au respect des délais de livraison

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, a mis l'accent, hier à Tamanrasset, sur le respect des délais de livraison des projets de développement du secteur.

«Il appartient d’œuvrer au respect des délais de livraison des projets du secteur dont les retards accusés en matière de réalisation et d’aménagement sont inadmissibles», a lancé le ministre lors de l’inspection du projet de restauration et d’aménagement de l’hôtel Tahat.

Après s’être enquis des différentes structures et composantes de cet hôtel, M. Mermouri a appelé à hâter les chantiers du projet, en les renforçant en personnels supplémentaires pour livrer l’infrastructure dans les délais.

Le ministre a, au niveau de la Maison de l’artisanat, pris connaissance des préoccupations des artisans, liées notamment à la question de commercialisation des produits et d’accompagnement des artisans. Poursuivant sa tournée par la visite de l’école de gemmologie de Tamanrasset, il a donné des instructions pour accompagner les jeunes à monter des micro-entreprises spécialisées dans l’extraction des pierres précieuses que recèle la région pour mettre la matière première à la disposition des artisans à des fins d’exploitation dans le domaine de la bijouterie. Inspectant ensuite l’hôtel Tinhinane de Tamanrasset, bien de la commune et dont le locataire attend l’acquisition du permis d’exploitation, M. Mermouri a insisté sur la nécessité de lever les contraintes bureaucratiques en faisant preuve de transparence, l’octroi de facilités et l’accompagnement des promoteurs à l’ère de la nouvelle République. Le ministre du Tourisme a, au terme de sa tournée, inspecté le siège de la direction du Tourisme où il a pris connaissance des préoccupations de ses travailleurs et les a exhortés à prendre en charge les doléances des acteurs et partenaires du secteur du tourisme et de l’artisanat.

Il a suggéré, à ce titre, la création d’une cellule d’écoute au niveau de la direction en vue de cerner les diverses préoccupations. Mettant à profit cette visite, M. Mermouri a annoncé la redynamisation prochaine du Haut Conseil du tourisme et la prise d’une série de décisions en direction des agences touristiques et des partenaires, ainsi que la facilitation de l’établissement des visas aux touristes étrangers.

Le ministre du Tourisme avait auparavant présenté ses condoléances à la famille du moudjahid Toukambi Berka, décédé en début de semaine à Tamanrasset.