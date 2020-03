Me Sadek Chaib à El Moudjahid : Pourquoi l’ancien Président Bouteflika ne peut pas être convoqué

L’ancien Premier ministre avait déclaré, lors de son audition dans le cadre du procès en appel, à la chambre pénale de la Cour d’Alger, qu’en tant que Premier ministre, il ne faisait qu’exécuter le programme politique du Président, après son adoption par les deux chambres de l’APN. Me Sadek Chaib, avocat, membre du Bâtonnat d’Alger et du collectif de la défense, nous explique.



El Moudjahid : La demande de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal de convoquer, comme témoin, l’ancien président Abdelaziz Bouteflika a suscité une grande polémique. Cela est-il possible ?

Me Sadek Chaib : M. Sellal a essayé de dégager sa responsabilité. Il a dit qu’il a appliqué le programme du président, mais la convocation de l’ancien président Bouteflika n’est pas possible. Cela n’a pas été fait au niveau du tribunal de première instance, à savoir le tribunal de Sidi M’Hamed. Il faut signaler que la défense n’a jamais formulé cette demande.

Mais le tribunal a convoqué le frère du Président comme témoin sans qu’une demande soit faite...

Le tribunal a convoqué Saïd Bouteflika cité dans l’affaire du financement occulte de la campagne électorale, car c’est lui qui était délégué du Président. Il n’a, cependant, pas daigné répondre aux questions de la justice. Toutefois, le premier responsable de cette politique, c’est le président de la République. C’est un échec de son programme.



Quel regard portez-vous sur ce procès ?

Ecoutez, il y a ce qu’on appelle le préjudice collatéral. Des fonctionnaires ont été désignés alors qu’ils n’avaient aucun pouvoir de décision, ni responsabilité. On doit appliquer la justice et celle-ci doit être juste. C’est là le rôle de la défense.

Entretien réalisé par Neila Benrahal