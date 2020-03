Ali Haddad, au Procès en appel d’ex-hauts responsables : «Je n’ai pas participé au financement occulte de la campagne électorale»

Le procès en appel dans l’affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale s’est poursuivi hier, pour la troisième journée, à la chambre pénale près la Cour d’Alger.

L’homme d’affaires Ali Haddad, patron de l’ETRHB, a rejeté en bloc les accusations de participation au financement de la campagne électorale. Lors de sa comparution devant le magistrat Abdelaziz Ayad, il semblait plus sûr de lui : «Je nie toutes les accusations, notamment le blanchiment d’argent. Je suis issu d’une famille noble, réputée. Nous n’avons jamais eu de problèmes avec la justice ou les institutions de l’Etat. J’ai travaillé dur pendant 32 ans», a-t-il déclaré. Ali Haddad a également affirmé qu’il n’appartient à aucun parti politique et ne possède pas de carte d’adhérent. «Je suis un entrepreneur qui a créé une société ayant réalisé plusieurs projets dans les travaux publics, l’hydraulique et la construction à travers le pays», a-t-il affirmé. Quand le président de l’audience lui a demandé : «Qui t’as chargé de collecter les fonds pour le financement de la campagne électorale ?», il a répondu : «Personne !» Confronté à ses déclarations lors de l’instruction judiciaire et le procès en première instance, citant le nom de Saïd Bouteflika, il a répliqué : «Saïd Bouteflika m’a appelé pour lui recommander un bon comptable de confiance pour aider le trésorier de la direction de campagne, Hamoud Chaid, j’ai proposé mon gendre. Je n’ai aucune relation avec les hommes d’affaires Metidji et Bellat ; aujourd’hui, celui qui a mal à la tête cite mon nom pour m’impliquer», s’est-il défendu. Mais le juge lui rappelle qu’il avait déclaré que c’était Saïd Bouteflika qui le lui avait demandé, ce que Haddad a nié catégoriquement.

Il avait déclaré lors du premier procès devant le pôle judiciaire spécialisé : «Le 25 janvier 2019, Saïd Bouteflika m’a téléphoné pour me demander de l’aider pour la campagne électorale qui devait démarrer. Il m’a annoncé la désignation de Yahiaoui pour se charger de la jeunesse, de Bellat pour la campagne électorale, Amara Benyounès de la communication et Hamoud Chaid des finances. Je n’ai plus eu de contact jusqu’au 6 février. Le 7 mars, il m’a encore rappelé pour me dire d’aller récupérer l’argent qui était à la permanence d’Hydra. Il m’a expliqué que les gens parlaient de 700 et 800 milliards de centimes dissimulés là-bas. Pour des raisons de sécurité, il faut leur changer d’endroit.»



Le trésorier était un homme de Bouteflika



Interrogé sur la somme de 19 milliards de centimes retrouvée dans le coffre de sa société, Ali Haddad a expliqué qu’effectivement Saïd Bouteflika l’avait appelé pour lui demander de transférer cette somme de la direction de campagne à Hydra au siège de l’ETRHB à Dar El Beida «pour des raisons sécuritaires». Chose faite «mais j’ai des décharges, c’est-à-dire la traçabilité existe», a-t-il insisté, précisant que cette somme a été saisie par les enquêteurs de la GN après son placement sous mandat de dépôt et la perquisition de sa société. Interrogé sur sa relation avec Hamoud Chaid, Ali Haddad a pointé du doigt le camp Bouteflika : «Chaid a fait la révolution avec Abdelaziz Bouteflika. J’ai lu dans les PV de l’instruction judiciaire et je constate que Chaid Hamoud a été désigné dans les directions de campagne de Bouteflika en 2004, 2009 et 2014. On a désigné un trésorier qui a 90 ans et sénateur du tiers présidentiel depuis 20 ans, comment peut-on affirmer que c’est un de mes hommes? On cite mon nom à tort et à travers». Il est confronté de nouveau aux déclarations de l’homme d’affaires Ahmed Maâzouz. Lundi, devant le tribunal, ce dernier avait reconnu avoir participé au financement de la campagne à la demande de Haddad pour régler les problèmes de raccordement en gaz et électricité. Ali Haddad rétorque : «Le FCE compte 4.000 opérateurs économiques et 7.000 entreprises, son chiffre d’affaires est de 45 milliards de dollars. Je défie qui que ce soit de prouver que je suis corrompu. Si vous prouvez que j’ai pris un seul dinar, coupez-moi la tête.»

Le procureur général reprend l’histoire du chèque de Maâzouz, estimé à 39 milliards de centimes. Haddad revient sur ses premières déclarations devant le tribunal de Sidi M’hamed : «C’est un concours de circonstances. J’étais avec Mohamed Bairi quand Maâzouz a ramené le chèque. Il m’a dit qu’il avait un problème avec l’autre partie, Bairi aussi. C’est pour cela que j’ai accepté de le déposer moi-même». A une question sur le remboursement des frais de location de locaux de campagne, Ali Haddad a répondu que «c’est Saïd Bouteflika qui s’est engagé à payer les frais à la société qui a loué les locaux». Il est interrompu par le PG qui l’interroge sur l’identité de la société. Haddad a répondu qu’il s’agissait du «groupe Média Le Temps» (filiale du groupe Haddad) et a affirmé qu’il ne connaissait ni Metidji ni Bellat.

La direction de campagne n’avait pas de comptabilité



Le comptable Ouarane, gendre d’Ali Haddad, a également rejeté les accusations. «Je travaillais à la banque, Ali mon beau-père m’a proposé de travailler à la direction de campagne de Bouteflika avec un salaire de 20 millions par mois et j’ai alors déposé un congé sans solde. Nous avons collecté 75 milliards de centimes pour le financement de la campagne et c’est Malek Hadj Saïd qui a transféré 19 milliards de centimes vers le siège de l’ETRHB à Dar El Beida sur la base de décharges» a-t-il dit, lors de son audition. Le président de l’audience, qui a fait montre de souplesse et d’humanisme dans la gestion des auditions, a trouvé des difficultés lors de l’interrogatoire de Chaid Hamoud, le trésorier de la direction de la campagne électorale, âgé de plus de 90 ans, accusé en liberté. «Qui vous a désigné ?», interroge-t-il. La réponse de Chaid Hamoud: «C’est Saïd Bouteflika». A la question du président de l’audience, il a précisé que «durant les campagnes précédentes, c’était le président lui-même qui l’avait chargé de collecter les sommes nécessaires. Lors de la campagne, c’était le frère du président, Saïd Bouteflika, qui a chargé Ali Haddad du financement». «Haddad m’a demandé de prendre les 75 milliards de centimes déposés dans la villa d’Hydra (siège de la direction de campagne). Nous en avons pris une partie et nous avons déposé dans les comptes bancaires l’équivalent de 18 milliards 275 millions. C’est moi qui ai retiré l’argent», a-t-il répondu aux questions du Parquet. Difficilement, Chaid a reconnu l’existence de deux comptes bancaires et qu’il n’y avait pas de comptabilité. Quand le juge lui a demandé : «Où sont passées les sommes d’argent, les avez-vous distribuées au peuple ? Qui a procédé au retrait de l’argent des comptes ?» Chaid a répondu que c’est «Saïd Bouteflika qui a retiré la somme de 19 milliards de centimes en trois fois». Ali Haddad a financé la campagne électorale ? « En tant que personne non, il a remis au FCE un chèque d’un homme d’affaires». Le tribunal a également auditionné le concessionnaire Mohamed Bairi, qui a également rejeté toutes les charges retenues contre lui. «J’ai déposé une demande pour bénéficier d’un lot de terrain pour mon projet, mais on m’a octroyé une terre agricole, comment pouvais-je le savoir ? J’ai déposé ma demande en 2011 et je n’ai obtenu qu’en 2017 l’acte d’exploitation. Je payais 200 millions de centimes chaque année pour l’exploitation. Je n’ai pas reçu le permis de construction et je n’ai pas pu lancer mon projet d’investissement pendant 9 ans. Comment m’accuser de trafic d’influence ? Moi je ne fais pas partie de la bande de allô. J’ai respecté la procédure». Il a tenu à préciser qu’il «n’a pas bénéficié d’un seul dinar de la banque». Le juge l’a interrogé sur sa relation avec Farès Sellal, fils de l’ancien Premier ministre, qui était son associé et s’est retiré après avoir pris 11 milliards de centimes. «Il s’est retiré parce que le constructeur japonais n’a pas approuvé les nouvelles conditions», dit-il. Il est interrompu par le juge qui l’a confronté avec les déclarations d’Abdelmalek Sellal. Ce dernier avait déclaré que «son fils s’est retiré juste après la nomination de son père afin d’éviter un conflit d’intérêt». Bairi s’est rattrapé : «J’allais en venir ... », le juge lui lance : «C’est bon, le train est passé.» Interrogé par le PG, Mohamed Bairi a affirmé qu’il n’avait pas participé au financement de la campagne électorale. Dans la même affaire, des anciens cadres du ministère de l'Industrie ont rejeté en bloc les charges retenues contre eux.

Neila Benrahal