Après avoir lourdement chuté : Le pétrole gagne plus de 5%

Les cours du pétrole rebondissaient fortement lundi, après avoir lourdement chuté la semaine dernière, portés par la perspective de possibles coupes supplémentaires de la production d’or noir des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) - non Opep réunis cette semaine à Vienne. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, valait 52,18 dollars à Londres, en hausse de 5,05% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour avril gagnait 5,32%, à 47,14 dollars. Les deux cours de référence avaient pourtant commencé la séance dans le rouge, dans la lignée de la semaine précédente, dimanche, le Brent a touché un plus bas depuis juillet 2017 à 48,40 dollars le baril, quand le WTI s’enfonçait à 43,32 dollars, un prix plus vu depuis le mois de décembre 2018. Mais la spirale baissière n’a été que de courte durée et le Brent et le WTI ont rapidement rebondi «sous l’effet des spéculations sur des coupes supplémentaires des pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)», a estimé un analyste de CMC Markets.