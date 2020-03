Gazoduc reliant Bir Rebaa Nord et Menzel Ledjmet Est dans le Bassin de Berkine : Sonatrach annonce la réalisation du projet

La Société nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé mardi, dans un communiqué, avoir réalisé en partenariat avec le groupe italien ENI, la construction du gazoduc qui relie les sites de BirRebaa Nord (BRN) et de Menzel Ledjmet Est (MLE) dans le Bassin de Berkine, dans le sud-est à 320 km de Hassi Messaoud (wilaya d’Ouargla). Réalisé en mode «fast-track» (procédure accélérée), le gazoduc, d’une longueur de 185 km, d’un diamètre de 16 pouces, reliant les champs pétroliers de BirRebaa Nord aux installations de Menzel Ledjmet Est (w. Ouargla) dispose d’une capacité de transport de 7 millions de standard mètres cubes de gaz par jour, a précisé la même source.

Le projet permettra l’exportation du gaz associé et le développement des champs gaziers des blocs de «Berkine Nord», où le forage et les raccordements des quatre premiers puits ont été achevés, après une année seulement de l’entrée en vigueur des accords conclus en février 2019, a ajouté le communiqué de la compagnie nationale.

A ce propos, le groupe Sonatrach a souligné que le projet engagé avec l’ENI dans le cadre d’une stratégie commune de réduction des délais de réalisation, est «un exemple à capitaliser».

Ainsi, le projet gaz de Berkine Nord apportera une production journalière de 6,5 millions de mètres cubes de gaz et 10.000 barils de liquides associés. Avec le développement de l’huile, la production totale atteindra 65 milles barils équivalent pétrole (bep) par jour durant l’année 2020, a fait savoir la Société nationale des hydrocarbures, rappelant que la production des champs d’huile de ces blocs a démarré le mois de mai 2019.