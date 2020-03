Ghardaia : 270 secouristes volontaires formés

Pas moins de 270 secouristes volontaires de proximité (SVP), dont 121 femmes, ont été formés aux premiers gestes de secours, de sauvetage et de prévention de risques dans la wilaya de Ghardaïa durant l’année écoulée 2019, selon un bilan annoncé mardi par les services de la protection civile (P.C).

Initiée par la direction générale de la protection civile depuis 2010, ce cycle de formation vise l’ancrage de la culture d’entraide et d’assistance aux personnes vulnérables chez le citoyen et de renforcer les capacités des secouristes en les initiant aux techniques d’intervention, de sauvetage et d’évacuation lors de catastrophes et autres accidents, a expliqué à l’APS le lieutenant Lahcen Seddiki, chargé de la cellule de communication de la P.C.

Au total, 2.816 secouristes volontaires de proximité, dont 942 femmes, ont été formés et entrainés aux premiers secours, aux modes d’intervention lors de catastrophes naturelles et humaines, par des experts de la protection civile depuis 2010 dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-il fait savoir.

D’autre part, la direction de la PC de Ghardaïa a entamé également un cycle de formation d’équipes d’interventions spécialisées dans les cas de risques biologiques et d’épidémies, notamment le coronavirus, a ajouté le chargé de communication.

Dotées de tenues spécifiques et d’ambulances ainsi que de matériel aseptisé, ces équipes seront chargées d’évacuer les suspects contaminés par des virus ou autres microbes dangereux vers des centres hospitaliers de sorte à éviter toute propagation, a précisé M. Seddiki.

Deux équipes seront affectées en priorité vers les unités proches des deux aéroports de la wilaya (Ghardaia et El-Ménéa) en vue de prendre en charge, en cas de

nécessité, les passagers des avions.

Dans le cadre du programme de formation spécialisée et de mise à niveau des équipes de la Protection Civile, la direction de Ghardaia a lancé aussi une formation d’équipes cynotechniques pour faire face aux catastrophes naturelles, particulièrement les tremblements de terre, selon la même source.

Quelque 18.306 interventions ont été opérées par les services de la P.C en 2019 à travers la wilaya pour lutter contre les incendies, évacuer les blessés et prêter assistance aux personnes en danger, et ont concerné le secours de personnes en danger (11.742), des opérations diverses (4.490) et les incendies (1.190).

En matière d’accidents de la circulation, 40 personnes ont trouvé la mort et 803 autres ont été blessées l’an dernier dans la wilaya de Ghardaia, dans des accidents dus notamment au facteur humain, le non-respect des consignes de sécurité et du code de la route.

La couverture de risques dans la wilaya de Ghardaïa est assurée actuellement par 12 unités de P.C opérationnelles, tandis que deux autres sont en cours de finition à El-Atteuf et Chaâbat El-Nichen et seront réceptionnées incessamment.

Une fois réceptionnées, ces nouvelles unités d’intervention seront en mesure de décongestionner la pression sur les unités existantes et permettre une couverture à hauteur de plus de 96% à l’échelle de la wilaya, a expliqué le même responsable.