Sûreté de wilaya de Mascara : 2.846 appels reçus en février dernier

Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont reçu 2.864 appels téléphoniques durant le mois de février dernier sur les numéros prévus à cet effet, selon un communiqué du chef de la cellule de la communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya, lequel a indiqué que ce grand nombre d’appels est dû à la confiance du citoyen accordé aux services de police notamment en matière d’efficacité et de prise en charge de ses préoccupations.

Pour venir aux détails, parmi ces appels on compte 344 demandes d’interventions et de secours, 42 appels pour signaler des accidents de la circulation, 153 demandes de renseignements et d’orientations ainsi que 2.325 autres demandes diverses.

Le 15.48 »a reçu 543 appels durant le mois écoulé, s’agissant en majorité de demandes d’interventions et de secours au nombre de 304. Quant aux demandes diverses, elles sont au nombre de 49 ainsi que 33 appels pour signaler des accidents de la circulation, et 112 demandes de renseignements et d’orientations.

Le chef de la cellule de la communication et de la presse de la Sûreté de wilaya de Mascara a mis en évidence l’importance de ces numéros dans le traitement d’un grand nombre d’affaires permettant d’arrêter les suspects et surtout de sauver la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que les numéros sont gratuits, joignables 24h24 même sans disposer de crédit d’appel.

