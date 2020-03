Belhimer :Le gouvernement à hérité « d’un champs de ruine et de mines»

C’est par de propos emprunt de beaucoup de volonté d’en finir avec une situation épouvantable dont se débat le secteur de la presse que le ministre de la Communication porte parole du gouvernement M. Ammar Belhimer a inauguré, Mardi , la rencontre de concertation avec les syndicats et organisations représentatifs de la famille des médias. Ce rendez vous, premier du genre l’objectif d’établir un diagnostic détaillé de l’état actuel de la profession du journaliste et ce dans le but de parvenir à la mise en place de nouveaux jalons garantissant la promotion d’une presse libre, responsable et respectueuse des lois et de l’éthique de la profession, conformément au 6e engagement du président de la République. Organisée dans l’enceinte de l’Ecole supérieure d’hôtellerie d’Ain Benian, cette rencontre a été rehaussé par la présence du ministre de la Justice garde des Sceaux M Belkacem Zeghmati , son collègue au gouvernement le ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche Scientifique M . Chems Eddine Chitour, de hauts cadres du ministre de Travail, de l’Emploi et de la sécurité social, et notamment du SG de l’UGTA M Salim Labatcha. Ainsi cette présence de nombreux officiels relevant de différent département est preuve supplémentaire de la volonté des autorités de réorganiser sur des bases solides et saines le secteur de presse en proie à une situation « cataclysmique » pour paraphraser Belhimer qui affirme que s’agissant du secteur de la presse, le gouvernement à hérité « d’un champs de ruine et de mines».

Karim Aoudia / Rédaction Web