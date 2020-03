13 casemates détruites à Batna et Médéa par l’ANP (MDN)

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Djebel Ahmar Khaddou, commune de Arris, wilaya de Batna ,un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 02 mars ,douze casemates pour terroristes contenant des denrées alimentaireset des effets de couchage, ainsi que six bombes de confection artisanale.

En outre un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit une casemate pour terroristes et une bombe de confection artisanale, et ce, lors de l'opération de fouille et de recherche toujours en cours dans la localité de Oued Aiouedj, wilaya de Médéa.

NB/ Rédaction Web