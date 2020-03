M. Belhimer reçoit le Directeur général de l’UAR

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a reçu, hier à Alger, M. Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) dont le siège se trouve à Dakar (Sénégal), indique un communiqué du ministère. La rencontre, qui s'est déroulée en présence du directeur général de l'Entreprise publique de télévision (EPTV), Ahmed Bensebane, a permis aux deux parties «d'examiner les moyens et perspectives de renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'UAR, et d'élargir les domaines de partenariat et de coopération», ajoute le communiqué.

M. Grégoire a été réélu à ce poste pour la deuxième fois lors d'une Assemblée générale de l'UAR, tenue en janvier dernier, pour un mandat de 4 ans.

Pour rappel, Grégoire Ndjaka préside l'UAR depuis 2015 et se trouve actuellement à Alger pour prendre part à la réunion annuelle des coordinateurs des radios et télévisions arabes.