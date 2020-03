Algérie-Danemark : Promouvoir la coopération en matière des droits de l'homme

Le président de la Commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation, M. Noureddine Belatreche, a passé en revue, hier, avec une délégation de l'Institut danois des droits de l'homme, les voies et moyens de renforcer la coopération en matière de promotion des droits de l'homme. L'audience était une occasion pour les deux parties d’évoquer «les meilleures voies de promouvoir la coopération dans plusieurs questions des droits de l'homme, outre l'échange de vues sur les expertises et expériences relatives aux mécanismes de renforcement de ces droits», précise un communiqué du Conseil de la nation. Ils ont également abordé «l'importance des institutions des droits de l'homme des deux pays et leurs missions dans la promotion et la protection de ces droits, outre le rôle assigné aux institutions élues dans ce domaine», ajoute la même source.