M. Bekkaï s'entretient avec le Secrétaire d'état Italien : Renforcement de la coopération économique

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, s'est entretenu, hier à Alger, avec le secrétaire d'Etat auprès du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Manlio Di Stefano sur les voies de renforcement de la coopération économique entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette audience tenue au siège du ministère du Commerce, M. Bekkai a passé en revue la politique économique adoptée par «l'Algérie nouvelle».

«L'Algérie a introduit des réformes profondes en vue de diversifier son économie hors hydrocarbures, à travers la facilitation des mesures et des lois régissant les IDE», a-t-il précisé. Le ministre délégué a également indiqué que l'Algérie avait récemment entamé une évaluation des accords et conventions du commerce extérieur conclus avec ses partenaires, à l'effet d'identifier les insuffisances. M. Bekkai a appelé la partie italienne à saisir l'occasion de l'adhésion officielle de l'Algérie à la zone de libre-échange continentale africaine, pour accéder à un marché «prometteur» de plus d'un milliard d'habitants.

De son côté, le secrétaire d'Etat italien a mis l'accent sur la nécessité de trouver de nouvelles voies de développer les relations commerciales entre l'Algérie et l'Italie, après, notamment, «le léger recul enregistré ces dernières années». M. Di Stefano a par ailleurs salué les nouvelles mesures prises par le gouvernement algérien.

Faisant part de l'intérêt accordé par les entreprises italiennes au marché algérien, notamment après l'octroi de plusieurs avantages aux investisseurs étrangers, le secrétaire d'Etat a souligné la nécessité d'échanger des expériences entre les deux parties.