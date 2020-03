M. Ait Ali Braham s’entretient avec M. Di Stefano : Organisation d'un forum d'affaires dans les prochains mois

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, et le secrétaire d’Etat italien ont convenu d'organiser un forum d'affaires algéro-italien dans les prochains mois, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. Ce forum permettra "d'identifier les secteurs et les créneaux, principalement hors hydrocarbures, qui peuvent susciter l'intérêt des entreprises algériennes et italiennes", a précisé la même source.

Cette décision a été prise lors d'une rencontre entre les deux responsables, tenue au siège du ministère.

La rencontre a été également une occasion pour les deux parties d'examiner les relations économiques algéro-italiennes, notamment dans son volet industriel, dans l'objectif de donner "un nouveau souffle" à ces relations.

Les deux responsables ont affiché leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de créer des projets de partenariats dans différentes filières industrielles, comme les industries agro-alimentaires et les énergies renouvelables. A cet effet, le M. Di Stefano a exprimé l'intérêt des entreprises de son pays à s'installer et investir en Algérie.

De son côté, le ministre de l'Industrie s'est dit favorable à tout projet de partenariat conformément aux nouvelles dispositions du Code de l'investissement, actuellement en cours d'actualisation.

Cité par le communiqué, M. Di Stefano a souligné dans une déclaration à la presse, à la fin de la rencontre, les liens historiques entre les deux pays et la volonté de l'Italie à se projeter vers un avenir commun basé sur la complémentarité des économies des deux pays.

"Notre mission en Algérie a pour objectif de tracer un nouveau parcours commun avec la volonté de relancer l'économie du pays", a-t-il déclaré.

Pour sa part, M. Aït Ali a dit avoir évoqué avec la partie italienne la possibilité de relancer l'économie nationale avec le soutien et l'aide des entreprises italiennes.