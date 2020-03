Algérie - Italie : Le niveau des relations de coopération satisfaisant

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et le secrétaire d'Etat italien aux Affaires étrangères, Manlio Di Stefano, ont souligné, hier à Alger, le niveau "satisfaisant" des relations entre les deux pays, tant au niveau du dialogue politique que du partenariat économique et des relations d'affaires.

Les deux responsables ont procédé, lors d'un entretien, à un examen des relations et de la coopération entre l'Algérie et l'Italie et ont souligné, à cette occasion, "le niveau satisfaisant des relations d'ensemble entre les deux pays tant au niveau du dialogue politique que du partenariat économique et des relations d'affaires", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ils ont également mis en exergue "les principales échéances inscrites à l'agenda bilatéral pour l'année 2020, en particulier la visite prochaine du chef de la diplomatie algérienne en Italie, la réunion du comité de suivi algéro-italien et la 4e session de la réunion bilatérale de Haut niveau".

Il a, par ailleurs, été convenu, lors de cette entrevue, "la mise sur pied d'un groupe ad hoc algéro-italien chargé de la délimitation des frontières maritimes entre l'Algérie et l'Italie", indique le MAE, ajoutant que la première session des travaux de ce groupe se tiendra à Alger au courant de la première quinzaine du mois de mai 2020.