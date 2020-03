le mae s’entretient au téléphone avec ses homologues américain et chinois

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu hier des entretiens téléphoniques avec ses homologues américain et chinois, respectivement MM. Mike Pompeo et Wang Yi, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les entretiens ont porté sur "les relations bilatérales et les moyens à même de les consolider davantage, ainsi que sur la coordination et la concertation au sein des organisations internationales", précise la même.