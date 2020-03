Commentaire : La Constitution du renouveAU national

Lancé en janvier dernier par le chef de l’Etat, le chantier de la révision de la Constitution, pierre angulaire dans du programme des réformes, avance à une cadence soutenue. Les premières conclusions du groupe d’experts sont attendues pour les prochains jours. Cette première ébauche qui sera remise au président de la République constituera le document de base pour l’amorce d’un large débat public au sein de la société sur les amendements constitutionnels qui seront introduits dans le projet final. Aussi, cette copie donnera un premier aperçu sur les principales dispositions qui seront touchées par la révision. Elle révélera, également, l’architecture institutionnelle suggérée par des experts et spécialistes de renommée. La première copie du document constitutionnel, en cours de finalisation, proposera des changements substantiels à même de répondre aux attentes et aspirations du peuple algérien qui a sonné la fin d’une époque en février 2019. Il est attendu à ce que le projet renforce et consolide les libertés individuelles et collectives. C’est ainsi que cette étape constituera l’amorce du débat national sur une question fondamentale et stratégique pour l’avenir du pays. Il faut dire que cet ambitieux projet bénéficie d’un grand intérêt et un suivi permanent du chef de l’Etat qui attache une attention particulière pour l’aboutissement de ce chantier qui constitue, il faut le souligner, un de ses principaux engagements électoraux.

Ce document fera l’objet d’une large diffusion à tous les acteurs politiques, les personnalités et les responsables des organisations nationales et syndicales pour examen, discussions et enrichissements. Les avis et propositions émises seront étudiés au sein de la commission dont les travaux reprendront quelques temps pour plancher sur la finalisation du projet qui sera soumis d’ici l’été aux deux chambres du Parlement et ensuite à un référendum.

A rappeler que ce comité composé de constitutionnalistes, juristes et professeurs a entamé ses travaux sur la base d’une lettre de mission et une feuille de route tracées par le chef de l’Etat. Aucune restriction ni limite ne sont imposées à la commission d’experts.

Toutes les questions et aspects feront l’objet d’un examen minutieux et d’une réflexion approfondie. A l’exception de certains volets, définitivement tranchés, comme l’identité nationale, le caractère républicain de l’Etat ainsi que les principes et les valeurs constitutionnels, toutes les dispositions et volets seront au centre des débats.

Cet important chantier figure parmi les priorités annoncées par le président de la République qui veut réformer en profondeur la gouvernance politique et économique et instaurer un Etat de droits et de libertés. Le futur texte constitutionnel suscite enthousiasme et espoir au sein de la société qui aspire à un changement réel, positif et rapide. La nouvelle Constitution marquera à coup sûr la fin d’une époque et l’ouverture d’une nouvelle ère porteuse d’ambitions et d’espoir d’une vie meilleure.

M. Oumalek