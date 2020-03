APN : Validation de la qualité de membre de deux nouveaux députés

Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont approuvé, lundi, lors d'une séance plénière présidée par le vice-président Salah Eddine Dekhili, le rapport de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés portant validation de la qualité de membre de deux nouveaux députés. Les membres de l'APN ont approuvé le rapport de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés portant validation de la qualité de membre de deux nouveaux députés, à savoir la candidate Salima Nouioua habilitée à remplacer la députée Basma Azouar sur la liste du Front El-Moustakbal dans la circonscription électorale de Batna, dont le siège était vacant depuis qu'elle a rejoint le Gouvernement, et du candidat Mohamed Khanfar habilité à remplacer le député Abdelaziz Khemgani, sur la liste du Rassemblement national démocratique (RND) dans la circonscription électorale de Ouargla suite à la vacance de son siège pour cause de décès. Par ailleurs, la qualité de membre de la candidate Aicha Achrayou habilitée à remplacer la députée Nadia Yefsah sur la liste du Parti des travailleurs (PT) dans la circonscription électorale de Tizi Ouzou suite à la vacance de son siège pour cause de démission n'a pu être validée en raison de son absence à la plénière. La députée Nadia Yefsah devait initialement être remplacée par la candidate Samira Aggoun, laquelle a fait part, dans une lettre manuscrite, de son refus de rejoindre le siège.

La Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés s'est réunie le 26 février dernier, sous la présidence de Souad Lakhdari, pour procéder à la validation de la qualité de membre des trois députés susmentionnés, et ce, après la consultation des décisions pertinentes du Conseil constitutionnel rendues en février 2020 concernant le remplacement de membres de l'APN.