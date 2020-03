Préambule de la Constitution : Intégrer le rôle du Hirak

Les participants au séminaire national sur l’amendement de la Constitution qui s'est achevé hier, à l'université Mohamed Boudiaf de M’sila, ont proposé «d’intégrer un article dans le préambule de la prochaine Constitution sur le rôle du mouvement populaire (Hirak), appelant à construire une nouvelle Algérie». «Eu égard à ce que le mouvement populaire a apporté à la culture constitutionnelle dans tous les segments de la société, une référence à son rôle dans le préambule de la prochaine Constitution est devenue un fait incontournable», a affirmé Mohamed Dahmani de l'université de M’sila qui a présidé cette manifestation. Les propositions du séminaire portent aussi sur l’introduction d’un article dans la prochaine Constitution concernant le droit des générations futures de jouir des potentialités et des ressources de la nation en sus de mettre l’accent sur l’application de la Déclaration des droits de l’Homme par l’Algérie et sa protection. Les participants ont également appeler à une «constitutionnalisation du droit à l'eau» et «l’octroi au détenu le droit à un traitement digne et humain». Ils ont recommandé en outre de «constitutionnaliser le règlement potentiel des conflits entre les pouvoirs législatif et exécutif, tout en définissant les cas de dépassement de prérogatives». Pour rappel, l'université Mohamed Boudiaf de M’sila a accueilli pendant deux jours un séminaire national sur le «projet d'amendement de la Constitution», sous le slogan «Pour une nouvelle République» à l’initiative de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec la participation de professeurs venus de 17 universités et laboratoires de recherche nationaux.

Ce séminaire s'inscrivant dans le cadre de l'implication de l'université algérienne dans le projet d’amendement de la Constitution, s'est ouvert en présence de Mohamed Laâgab, chargé de mission auprès de la présidence de la République et du conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Saghour.