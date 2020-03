M. Mezaâch Mounir, président de la Chambre nationale des notaires : «L’administration interfère trop dans notre profession»

Les litiges administratifs liés à la profession des notaires a été le thème d’une conférence-débat qu’a abrité hier le siège de la Cour suprême en en présence du SG du ministère de la Justice.

Etait aussi présents le président du Conseil constitutionnel, la présidente du Conseil d’Etat, le président de l’Anie, des magistrats, des bâtonniers et des avocats. L’événement a constitué une opportunité de lever le voile sur les obstacles rencontrés par les notaires dans l’exercice de leur profession.

Le président de la Chambre nationale des notaires, Mezaâch Mounir a indiqué que l’Administration excelle dans l’interprétation de la législation dans ses notifications et correspondances adressées aux citoyens. «L’Administration interfère trop dans l’exercice de la profession des notaires», a-t-il fait savoir. Qualifiant ce genre de procédé de «législation» parallèle, il expliquera qu’une telle pratique demeure toujours et que cela est dû essentiellement au retard dans l’élaboration des textes d’application des lois. Selon le même intervenant, cette situation à atteint son paroxysme, notamment dans les secteurs de l’habitat et de l’agriculture constituant des domaines d’intervention par excellence des notaires. «Il est des cas avérés où les correspondances émises par certaines entités administratives freinent l’évolution de l’économie nationale alors que d’autres s’inscrivent à contrario des décisions rendues par la justice», a-t-il insisté, se basant sur certaines notifications émises par les services des Postes et télécommunication, ceux relevant des wilayas où encore des directions des impôts. L’événement initié par la Chambre et le Conseil d’Etat intervient dans un contexte où les autorités publiques s’apprêtent à l’ouverture de plusieurs ateliers traitant, notamment de la révision profonde d’une série de lois relatives à plusieurs secteurs. «Dans cette perspective, les notaires souhaitent émettre une série de propositions pouvant aider les législateurs à combler les manquements et autres vides juridiques dans le but de parvenir une législation à la hauteur du projet du renouveau national», explique-t-il.

Les notaires souhaiteraient être associés à l’établissement des nouvelles lois, comme l’affirme M. Boutchicha Djamel, représentant de cette corporation pour la région de l’Est. A une question au sujet d’une éventuelle spécialisation des notaires, le président de la Chambre a écarté une telle possibilité, précisant que celle-ci ne figure pas parmi les préoccupations de la corporation. En revanche, les notaires revendiquent une hausse des leurs honoraires qui selon M. Mezaâch constituent une exigence qu’il faudrait absolument satisfaire.»

L’authenticité est un principe fondamental de notre profession. C’est sur cette base que nous souhaitons que nos honoraires soient revus à la hausse», indique-t-il. L’Algérie compte 3.200 notaires dont 1.500 viennent d’intégrer cette profession après le concours organisé l’année dernière.

Karim Aoudia