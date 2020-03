Entretien entre le Dg de la Radio et le Dg de l'UAR : La coopération conjointe au programme

Le directeur général de la Radio algérienne, Djamel Sanhadri, a examiné, hier à Alger, avec le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), M. Grégoire Ndjaka, la coopération conjointe entre les deux organes, en prévision de la tenue de la 13e Assemblée générale de l'UAR, indique un communiqué de l'entreprise.

«Le directeur général de la Radio algérienne, Djamel Sanhadri a reçu, au siège de l'entreprise, le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), M. Grégoire Ndjaka, qui lui a rendu une visite de courtoisie, en marge de sa participation, à Alger, aux travaux des réunions annuelles des radios et télévisions arabes, organisées au siège du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes relevant de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU)», précise la même source.

Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencontre, «la coopération entre les deux institutions et passé en revue les préparatifs en cours en prévision de la 13e Assemblée générale de l'UAR, prévue fin mars au Botswana», ajoute le communiqué.