Ressources en eau : M. Berraki s’entretient avec l’Ambassadeur des Pays-Bas

Le ministre des Ressources en eau, M. Arezki Berraki, a reçu hier et à sa demande, l’ambassadeur des Pays-Bas à Alger, Son Excellence Robert van Embden. Selon un communiqué, les deux parties ont examiné l’état des relations bilatérales dans le domaine des ressources en eau ainsi que les voies et moyens de les développer.

Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre les deux pays et son souhait de la renforcer davantage à travers le partage d’expériences et de savoir-faire, notamment, dans le domaine de l’économie de l’eau dans l’irrigation. Un volet qui pourrait, selon le ministre, constituer un axe prioritaire de coopération bilatérale au vu de la rareté des ressources en eau dans le pays et de l’expertise des Pays-Bas dans ce domaine.

De son côté, l’ambassadeur a fait part de la disposition de son pays à accompagner le développement du secteur des Ressources en eau en Algérie en mettant à sa disposition l’expérience et l’expertise acquises, notamment, dans la lutte contre les inondations et l’envasement des barrages ainsi que dans le développement et l’utilisation de systèmes économiseurs d’eau dans l’irrigation.