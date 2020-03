Algérie - Oman : Volonté de renforcer la coopération au volet social

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, et l'ambassadeur du Sultanat d'Oman à Alger, Naser bin Saif bin Salim Al-Hosni, ont passé en revue, hier à Alger, les relations bilatérales «privilégiées», et leur volonté de renforcer la coopération au volet social.

«Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations privilégiées entre les deux pays frères et la volonté de renforcer la coopération dans le domaine social, notamment ce qui a trait à la promotion des droits de la femme», précise un communiqué du ministère.

La ministre a mis en avant «la volonté de l'Algérie d'approfondir les liens de coopération avec le Sultanat d'Oman en matière de prise en charge des catégories vulnérables aussi bien que sa disponibilité à échanger les expertises entre les deux pays pour concrétiser davantage les acquis en faveur de la femme, étant donné que l'Algérie a franchi de grands pas dans la défense et la promotion des droits de la femme».

De son côté, l'ambassadeur omanais a exprimé «la disponibilité du Sultanat d'Oman à renforcer la coopération bilatérale en matière de prise en charge sociale et de promotion des droits de la femme».