Alger : Plus de 110 interventions liées aux constructions sans permis

Plus de 110 interventions liées aux constructions sans permis ont été enregistrées, en février à Alger, par les services de sûreté de la wilaya d'Alger, outre l'élimination de 10 décharges sauvages, a indiqué hier un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

La police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement de la sûreté de la wilaya d'Alger a enregistré 110 interventions relatives à la construction sans permis et 3 autres liées à la non-conformité de la construction au permis de construire délivré, outre 45 interventions relatives au commerce illicite, ajoute le communiqué.

Les mêmes services ont enregistré plusieurs interventions liées à la préservation de l'urbanisme et à la protection de l'environnement dans le wilaya, ainsi qu'à la lutte contre la criminalité en milieu urbain pour assurer la sécurité du citoyen et la protection de ses biens, d'autant qu'il (citoyen) constitue un acteur essentiel dans l'opération de signalement de tout cas suspect via les numéros verts mis à sa disposition, précise la même source.

351 interventions relatives à la gestion, au contrôle et à l'élimination des ordures ont été enregistrées par la même brigade, outre 228 interventions inhérentes au dépôt et jet de déchets inertes résultant de l'exploitation des carrières, des mines et des travaux de destruction, de construction et de restauration, a-t-on ajouté.

54 interventions liées à l'obstruction de la voie publique ou à l'entrave du trafic routier, provoquant un état d'insécurité ont également été effectuées par les mêmes services.

Ladite brigade a procédé, durant la même période, à l'éradication de 10 décharges anarchiques, en coordination avec les autorités locales, en sus de 6 interventions relatives au jet sur la voie publique d'ordures ou autres produits dégageant des odeurs nauséabondes nocives pour la santé, conclut la même source.