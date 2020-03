Ministère des Moudjahidine et Ayants droit : Des dossiers lourds inclus dans le programme du Gouvernement

Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Tayeb Zitouni, a indiqué hier à Oum El Bouaghi que «les dossiers lourds» relevant de son secteur «ont été inclus dans le programme du gouvernement».

«Les dossiers lourds comme les crânes des martyrs de la résistance populaire, les archives, les disparus durant la période coloniale et les essais nucléaires français dans le Sud du pays sont inscrits au programme du gouvernement», a déclaré à l’APS le ministre à l'entame de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya.

Ces dossiers inscrits au plan d’action du gouvernement, a-t-il souligné, «constituent la feuille de route du ministère des Moudjahidine et Ayants droit». Le ministre des Moudjahidine a entamé sa visite à Oum El Bouaghi en assistant à une cérémonie de distribution de huit ambulances au profit de plusieurs établissements hospitaliers de la wilaya, avant de se diriger vers la commune d’Ain Zitoune, à 35 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya où il s’est enquis de l’état du cimetière des Chouhada qui avait fait l’objet d’une opération de restauration (entretien de 50 tombes et réhabilitation des stèles commémoratives) pour un budget de plus de 3 millions de DA. Auparavant, M. Zitouni s’était rendu au domicile du moudjahid et membre de l’Armée de libération national (ALN), Rabah Houari, pour lui rendre hommage.