Annulation des vols vers les Lieux-Saints par les autorités saoudiennes : Le HCI salue la décision

La décision des autorités saoudiennes de suspendre temporairement les vols de la Omra suite à la propagation du Coronavirus est une mesure qui «mérite d'être saluée», a indiqué hier le Haut conseil islamique (HCI).

Dans son communiqué, le HCI a affirmé que la suspension temporaire des vols de la Omra est une mesure qui mérite d'être saluée, soulignant que cette décision prise par les autorités saoudiennes pour «prévenir le risque» intervient en application d'une règle de jurisprudence islamique selon laquelle la prévention des risques doit primer tout éventuel intérêt. Formant le vœu de voir le danger de «cette maladie nocive se dissiper» et «la recherche scientifique en venir à bout pour que la Sainte Kaâba s'illumine des pèlerins pour la Omra et le Hadj», le HCI a estimé que la propagation du Coronavirus «est un avertissement de Dieu pour l'humanité qui ne cesse de polluer la nature et altérer la Création d'Allah».