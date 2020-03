Prévention contre le coronavirus : Le Docteur Bekkat insiste sur la prévention

Le Conseil national de l'Ordre des médecins réitère son appel à la création d’une agence de veille sanitaire

C’est la première fois en Algérie que les pouvoirs publics s’impliquent et prennent au sérieux une menace de santé. C’est ce qu’a souligné, hier, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins.

S’exprimant lors du forum du quotidien le Courrier d’Algérie, le Dr Mohamed Bekkat Berkani a mis en exergue les mesures prises par les autorités sanitaires en vue de faire face au nouveau coronavirus (Covid 19), même s’il estime qu’il faut s’attendre à ce que l’Algérie enregistre de nouveaux cas. «Aucun pays n’est à l’abri de cette maladie. C’est comme un orage qui passera. Il faut juste essayer de sortir de cette situation avec le minimum de dégâts», a-t-il ajouté.

Le président du Conseil de l’Ordre des médecins a fait savoir qu’en Algérie, on souffre de l’absence de culture préventive, et relevé l’importance de la création d’organes de prévention indépendants, réitérant à ce propos son appel pour la création d’une agence de veille sanitaire. «Une instance devant dépendre des services du Premier ministère. Elle constituera une Haute autorité sanitaire pour garantir la probité de la santé en Algérie. Cette instance regroupera des professionnels de la santé, des statisticiens, des spécialistes dans la prospective qui sont aptes à prospecter et établir des feuilles de route dans ce genre de situation. Elle sera à même de livrer des conduites à tenir pour le ministère de la Santé», a-t-il détaillé, estimant que c’est de cette manière qu’on arrivera à gérer le système de santé publique. «Il faut aller au-delà des épidémies émergentes ou ré-émergentes», a-t-il enchaîné. Pour le Dr Bekkat, le maître mot, c’est la prévention. Il a appelé à ce sujet à rendre obligatoire la vaccination contre la grippe et d’autres vaccins administrés aux enfants, hors le calendrier vaccinal. Il a relevé également l’importance de mettre en place des politiques cohérentes en matière de santé. S’agissant des deux nouveaux cas confirmés à Blida qui se sont avérés «des porteurs sains», il dira que ce sont des personnes qui portent le virus, lequel ne se manifeste pas. Elles peuvent cependant affecter d’autres personnes, d’où la difficulté dans ce genre d’affectation virale. Pour cela, le spécialiste mettra l’accent sur la nécessité de remonter et de retracer la piste pour arriver au patient «0», précisant que c’est l’affaire de l’organisation épidémiologique de trouver le chemin et d’essayer de neutraliser la source virale. «Ça ne sert à rien de faire un dépistage à tout-va, chose qui n’est pas rentable», a estimé l’invité du Forum, tout en plaidant pour une fiche sanitaire de renseignements sur le parcours du voyageur au niveau des ports et des aéroports.

Il a, également, fait savoir que le secteur privé, qui représente 50% de la corporation, n’a pas été informé sur la conduite à tenir en cas de détection d’un cas suspect. «Il faut avoir les bons réflexes et adopter les mesures d’hygiène basales en cas de suspicion pour, au mieux, éviter la propagation du virus, au pire, contribuer de manière significative à freiner sa propagation. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter ou de s’alarmer», a insisté le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Pour ce qui est de la prise en charge des malades, le Dr Bekkat a indiqué qu’en dehors des médicaments symptomatiques qui luttent contre la fièvre, il n’y a pas de traitement causal contre ce virus. « Nous avons comme dispositions, l’isolement pendant 14 jours conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé «, a-t-il rappelé. Concernant le port de masque, le conférencier fera savoir qu’il n’est utile que pour les personnes atteintes, afin d’éviter de contaminer les autres, et pour le personnel médical, en contact permanent avec des malades.

Kamélia Hadjib