Investiture du président de l'Uruguay : M. Chenine représente le Président de la République

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a représenté, dimanche dernier à Montevideo, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie d'investiture du président de la République orientale de l'Uruguay, Luis Lacalle Pou, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

M. Chenine a transmis au Président élu «les salutations et félicitations du Président de la République, ses vœux de succès ainsi que la volonté de l'Algérie de développer sa coopération avec l'Uruguay et soutenir tout ce qui est susceptible de raffermir les relations historiques entre les deux Etats et les deux peuples», a précisé la même source. Pour sa part, M. Luis Lacalle Pou a fait part de sa gratitude à l'Algérie qui a pris part à sa cérémonie d'investiture, «à ce niveau élevé», exprimant par là même, «la disponibilité de son pays à poursuivre la coopération et la coordination avec l'Algérie lors des différents fora internationaux».

Le président de la chambre basse du Parlement a rencontré, en marge de la cérémonie d'investiture,

des représentants de délégations présentes à la cérémonie, conclut le communiqué.