amendement de la Constitution : Le chef de l’état reçoit une délégation de l'ONM

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, au siège de la Présidence une délégation du Secrétariat national de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) conduite par son Secrétaire général par intérim, M. Mohand Ouamar Benelhadj, indique un communiqué de la Présidence de la République. «Dans le cadre des consultations sur l'amendement de la Constitution, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, une délégation du Secrétariat national de l'ONM, conduite par son Secrétaire général par intérim M. Mohand Ouamar Benelhadj», précise le communiqué. «L'audience a été l'occasion d'un échange de vues sur la situation générale dans le pays et l'amendement constitutionnel, partant de l'attachement à l'édification d'un front interne solide dans un Etat fort et juste», ajoute la même source.

«La délégation du Secrétariat général a exprimé le soutien de l'ONM aux efforts visant l'édification d'une République nouvelle, en fidélité au serment fait aux chouhada de la guerre de Libération et à la Proclamation du Premier Novembre», conclut le communiqué.