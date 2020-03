Le Chef de l’état présente ses condoléances à la famille du Chahid, le djoundi Moussa Merdaci

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du «djoundi Moussa Merdaci, martyr du devoir national, décédé hier, «alors qu'il affrontait avec courage et bravoure les résidus du terrorisme», dans le cadre d'une opération de ratissage menée par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. «C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris la disparition d'un brave homme parmi les vaillants enfants de l'Algérie, le djoundi Moussa Merdaci, martyr du devoir national, décédé lundi, alors qu'il affrontait avec courage et bravoure les résidus du terrorisme abject avec ses valeureux compagnons», a écrit le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un message de condoléances, publié sur sa page Facebook, priant le Tout-Puissant «d'accueillir le chahid en Son vaste paradis, d'assister sa famille et ses proches et de leur prêter patience et réconfort» en cette douloureuse épreuve.

«Je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt et à notre Armée, et à toute personne ayant connu Moussa. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», lit-on dans le message du Président de la République.