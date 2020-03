M. Tebboune adresse ses encouragements à l’artiste Abdelhalim Selami

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses encouragements à l’artiste Abdelhalim Selami. «Tous mes encouragements à l’artiste Abdelhalim Selami de Touggourt qui a traduit les paysages et l’histoire d’Oued Righ dans des tableaux, reflet de sa créativité et exposé à travers le monde, présentant les plus belles images de l’Algérie», a écrit le président de la République dans un message publié sur Twitter.