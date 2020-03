Chellata (Bejaia) : Arrestation d'un présumé trafiquant de munitions

Un présumé trafiquant de munitions pour fusil de chasse a été arrêté, récemment par la gendarmerie nationale, transportant à bord de son véhicule, 1.000 cartouches et un sac contenant une somme d’argent de l’ordre de 480.000 DA, a indiqué hier, un communiqué du groupement de Bejaia. Poussant davantage leurs investigations, les gendarmes ont perquisitionné également son domicile au sein duquel, il ont pu mettre la main sur un pistolet automatique, 1,2 kg de poudre noir, un couteau à cran d’arrêt et une baïonnette, est-t-il précisé dans le même texte. Agissant sur renseignement, les gendarmes ont effectué leur arrestation sur la RN 26 (Bejaia-Bouira), à hauteur du village Feldene dans la circonscription de Chellata, à 75 km à l’ouest de Bejaia, où un barrage de sécurité et de contrôle y a été installé. Le mis en cause, âgé de 33 ans et originaire de la wilaya de Bejaia a été déféré au parquet qui a ordonné sa mise en détention, ses complices ont connu le même sort, son véhicule ainsi que la marchandise saisie ont été laissés aux soins des services douaniers de la wilaya.