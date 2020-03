Pour absence de factures : Saisie de 1.235 quintaux de ciment et de fer à Relizane

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Relizane ont saisi, dernièrement, une quantité de 1.235 tonnes de ciment et de fer pour absence de factures, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité. La même source a indiqué, à l'APS, qu'une quantité de 996 quintaux de ciment et 239 tonnes de rond à béton destiné à la construction ont été saisies au niveau de l'autoroute Est-Ouest, sur un camion semi-remorque. Une procédure judiciaire a été engagée contre deux personnes qui transportaient cette marchandise sans factures, selon la même source, qui a fait savoir que ces quantités de ciment et de rond à béton ont été saisies dans le cadre de la lutte contre la criminalité à travers la wilaya, notamment par la police économique.