Les accusés dans l’Affaire du montage automobile se défendent : «Les décisions étaient extra-institutionnelles»

Le procès en appel dans l’affaire du montage automobile et financement occulte de la campagne électorale 2019, a mis à nu la gestion du dossier du montage automobile, un immense scandale économique. Même si l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia a affirmé, au sujet de l’absence des agréments, que c’est la loi qui a accordé les avantages et non pas lui, en tant que Premier ministre.

Il a précisé que le carnet adopté par l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb, en fuite, «est sans support juridique», alors qu’Abdelmalek Sellal a indiqué que la carte blanche accordé aux concessionnaires par Bouchouareb est illégale. De même, pour les deux anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, qui ont relevé un «cafouillage» causé par l’héritage lourd de la gestion de Bouchouareb et que les véritables décisions étaient «extra-institutionnelles». Ils ont aussi affirmé que leur rôle se limitait à la signature des décrets et textes.

Lors des auditions, qui se sont poursuivies hier, à la chambre pénale près la Cour d’Alger, les ex-hauts responsables, en détention, ont dégagé toute responsabilité dans la gestion du dossier montage automobile, affirmant qu’ils n’étaient que des «exécutants» du programme du président de la République. Les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont mis l’accent indirectement sur la responsabilité du pouvoir législatif à savoir l’APN, en répétant tout au long de leurs auditions, qu’ils avaient appliqué un programme adopté par le Parlement, ainsi que les deux anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub.

Si Youcef Yousfi s’est défendu, dimanche, en affirmant que le ministre actuel applique aujourd’hui la même politique, Bedda Mahdjoub, qui s’est présenté dans la matinée d’hier, a dit qu’il est en réalité victime de cette politique. «J’ai quitté le ministère juste 3 mois après ma nomination, parce que j’ai critiqué l’importation des kits CKD-SKD destinés au montage de véhicules .Je voulais lancer des réformes pour mettre en place une véritable industrie du montage automobile, celle élaborée par le ministre actuel mais il y avait pas moyen. J’ai limogé 13 cadres du ministère, le lendemain on m’appelle de la présidence pour exiger leur réintégration…», a-t-il révélé.

Le président de l’audience, le magistrat Abdelaziz Ayad, lui a demandé : «qui vous a appelé de la Présidence ?» Bedda n’a pas hésité à lancer : «C’est Heba El Okbi, SG de la présidence de la République, qui m’a appelé. J’ai menacé de démissionner et c’est le Premier ministre de l’époque qui m’a encouragé». L’audience de l’après-midi a été consacrée au deuxième dossier relatif au financement occulte de la campagne électorale. L’ancien ministre du Transport, Abdelghani Zaâlane, poursuivi en sa qualité de directeur de la direction de la campagne électorale du président sortant Abdelaziz Bouteflika, a maintenu les déclarations faites lors du premier procès. «J’ai été contacté par Saïd Bouteflika, le conseiller du Président, pour gérer la campagne mais je n’ai jamais participé au financement occulte. J’ai été wali pendant 11 ans et j’ai toujours veillé à sauvegarder la réputation de mon pays». Les deux concessionnaires, Ahmed Mazouz et Hassen Arbaoui, ont insisté sur la légalité de l’octroi des avantages dans le cadre de la loi.

Neila Benrahal