Tizi-Ouzou : Projets de trois centres d’enfouissement techniques

Trois projets de réalisation de centre d’enfouissement technique (CET) des ordures ménagères tardent à être lancés à travers trois communes de Tizi-Ouzou qui génère environ 347.991 tonnes d’ordures par an, soit un ratio de production journalière de 0,8 kilo/habitant, selon un document de la direction locale de l’environnement.

Le coût total destiné pour la réalisation de ces CET inscrits à l’indicatif de la wilaya en 2006 et 2011 est de l’ordre de 576.751.890,18 DA. Ces projets qui n’ont pas été concrétisés pour cause d’opposition des citoyens devaient prendre en charge des ordures ménagères générées par 17 communes.

Le CET prévu sur un terrain relevant des communes d’Illoula Oumalou et Souammaa est conçu pour accueillir une production journalière de 78,33 tonnes d’ordures à Ait Yahia, Illoula Oumalou, Souammaa, Ifigha, Ain El Hammam, Ait Khellili, Mekla, et Ath Zekki.

Celui de la commune de Fréha devait bénéficier à Azazga, Aghribs et Yakouren, dont la production globale journalière d’ordures est estimée à 70,47 tonnes. Le troisième projet en souffrance est celui de Mizrana devant prendre en charge les communes Mizrana, Tigzirt, Iflissen, Makouda et Boudjima pour une production journalière de 37,11 tonnes.

La quantité totale des déchets enfouis dans les CET et décharges contrôlées est de 189.532,37 tonnes, représentant un taux de 54,46% de la quantité totale générée qui est de l’ordre de 347.991 tonnes. 45,54% des déchets restant sont entreposés dans les décharges sauvages, dans les rivières et accotements des routes. 324 décharges sauvages sont recensées à Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar