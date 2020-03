Purification d’air AirPure Zayn : L’appareil disponible en Algérie

Le nouveau purificateur d'air amélioré de QNET, AirPure Zayn est désormais disponible en Algérie, annonce le leader mondial de vente directe qui précise qu’il s’agit d’un système en cinq étapes qui débarrasse l’environnement intérieur de 99,8% des particules aéroportées, des allergènes et d'autres polluants.

«Chaque année, le changement climatique continue d'avoir un impact sur notre environnement, la menace de la pollution de l'air hante chacun de nous vivant dans les grandes villes, faisant de nous les habitants d'une chambre à gaz virtuelle. Heureusement, la technologie est venue au secours d'une respiration d’air pur», se félicite la même source, via un communiqué dont El Moudjahid détient une copie. Cet appareil apporte une combinaison de la puissance des technologies, notamment des filtres HPP+ Electrostatique, lumière ultraviolet (UV) et Ion Ultra-Plasma. Développé en Suisse et fabriqué en Corée du Sud, il couvre jusqu’à 36 m2 d’espace intérieur. «Alors que les gens, en général, passent la plupart de leur temps à l'intérieur, les scientifiques ont découvert que l'air à l'intérieur de nos maisons est en moyenne jusqu'à cinq fois plus pollué que l'air à l'extérieur ! Compte tenu de cette question, notre entreprise s’est efforcée à trouver les solutions à ce problème. De nombreux purificateurs d'air sont décents, peu sont vraiment géniaux, mais un excellent purificateur d'air peut vraiment améliorer notre vie», a indiqué à ce sujet la responsable marketing de la catégorie «Home Care» chez QNET, Mme Aim-On Lee, citée dans le communiqué. «Compact et minimaliste», «AirPure Zayn» mesure la qualité de l’air avec son capteur Qualité de l’Air intégré et précis en Mode Automatique et règle automatiquement le niveau de vitesse en conséquence. Il possède en outre une fonction Mode Nuit, l’intensité de la lumière est de ce fait réduite au minimum et la lumière ambiante est éteinte. L’appareil est automatiquement réglé sur la vitesse de ventilation silencieuse, le niveau 1. Pour un sommeil paisible de bonne qualité. De même qu’il a un indicateur écran tactile, une fonction sécurité enfant et un indicateur de changement de cartouche de filtre HPP+, pour aider à maintenir l’appareil en excellent état. Concernant le processus de purification, la première étape (pré-filtre) élimine les grosses particules telles que poussière, squames d’animaux domestiques et pollen et la 2e (filtre Ion Ultra-Plasma) dissout chimiquement et élimine plus de 99% des virus. La 3e étape transforme les contaminants en H2O salubre, élimine les particules en suspension, aussi petites que 0,1 micron, ainsi que les organismes microscopiques et les virus, bactéries, champignons, moisissures et acariens et enlève les vapeurs toxiques et autres gaz nocifs tels que COVs, formaldéhyde et monoxyde de carbone. Quant aux 4e et 5e étapes, poursuit QNET, elles permettent d’éliminer les odeurs désagréables, les gaz et les vapeurs, et les germes, les bactéries et virus qui n’ont pas été dissous par le filtre ion ultra-plasma, la lumière UV ne présentant aucun danger pour le corps humain et ayant d’excellentes capacités antibactériennes. Il est bon de signaler que l'OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, a fait part, en octobre 2018, de plus de 90% des enfants dans le monde qui respirent quotidiennement de l'air toxique. La pollution de l'air affecte négativement le développement neurologique et les capacités cognitives. Cela augmente également le risque de maladies chroniques et cardiovasculaires plus tard dans la vie.

S. A. M.