Equip Auto Algeria 2020 : Les entreprises chinoises et italiennes absentes pour cause du coronavirus

Le coronavirus pèse lourdement sur les économies du monde et porte énormément de préjudices aux entreprises économiques : des Salons sont annulés et des événements reportés. Le plus grand Salon de l’Afrique du Nord de la sous-traitance et de l’Aftermarket, «Equip Auto Algeria» qui se tient chaque année n’a pas été épargné par les conséquences de ce virus qui touche près d’une soixantaine de pays.

Lors de son ouverture, hier, au Palais des expositions des Pins Maritimes (Alger) dans sa 14e édition, la manifestation économique a enregistré l’absence de 150 exposants dont près de 140 issus de Chine et une dizaine d’Italie. «Le coronavirus a ébranlé toutes nos cartes et chamboulé toute notre stratégie. Après son annonce, nous avons pris la dure décision de demander aux entreprises chinoises et italiennes de ne pas prendre part à l’événement, chose que les sociétés des deux pays ont bien pris et promis d’être présentes l’année prochaine», a indiqué le commissaire général du Salon. Nabil-Bey Boumezrag a assuré à cette occasion veiller, «comme chaque année du reste», à ce que l’événement se tienne dans des conditions «optimales» de sécurité pour l’ensemble de ses participants, visiteurs et exposants. Ainsi donc, il a été décidé, en accord avec ses partenaires de Chine et d’Italie, voire avec le seul exposant coréen prévu initialement de participer à ce Salon, de reporter leur participation à l’édition prochaine, en 2021, afin de réunir toutes les conditions de sérénité, le temps que la situation sanitaire soit réglée et apaisée. «Equip Auto Algeria 2020» réunit près de 300 entreprises et marques représentées dans tous les secteurs du marché de la réparation-maintenance, des services et des activités complémentaires, avec près de 50% d’exposants étrangers issus d’une vingtaine de pays (Pologne, Turquie, Allemagne, Argentine, France, Inde, Portugal, Royaume-Uni, Serbie, Tunisie, Usa, Egypte, Taiwan, Afrique du Sud, Canada, Arabie saoudite, Brésil…). Pendant quatre jours, l’industrie de la sous-traitance automobile et de l’aftermarket exposera aux visiteurs professionnels attendus, l’ensemble de ses innovations, de ses produits et de son savoir-faire, Equip Auto Algeria rassemble ainsi l’offre la plus large et la plus complète de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules (ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs, gestionnaires de flottes et prestataires de services à l’automobile…) Pour Boumezrag, 2019 était une année catastrophique pour l’économie nationale et les marchés étaient dans le brouillard mais aujourd’hui, la volonté des pouvoirs publics de développer le secteur automobile et d’assainir la situation fera que l’édition 2020 sera très intéressante en matière d’échanges et de partenariats professionnels. La sous-traitance et la production de la pièce de rechange reste faible pour aspirer à mettre en place une réelle industrie automobile. Le taux d’intégration de l’assemblage des véhicules reste en deçà des attentes, ce qui se répercute sur le prix des véhicules et le développement de cette industrie qui aurait due être la locomotive de la diversification d’une économie nationale hors hydrocarbures. Il est utile de rappeler que la nouvelle stratégie du président de la République Abdelmadjid Tebboune est d’inciter les investisseurs et industriels étranger à venir fabriquer en Algérie, en amenant leur savoir-faire technologique et leurs ressources financières, tout en étant libre de prendre des partenaires, algériens ou autres, une politique qui constitue un grand pas dans le développement de la filière.

Mohamed Mendaci