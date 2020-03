Handball, Sélection algérienne U21 : Hicham Boudrali nouvel entraîneur

L'ancien international Hicham Boudrali (42 ans) est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de handball des moins de 21 ans (U21), a annoncé, dimanche, la Fédération algérienne (FAHB) sur sa page Facebook. Boudrali (117 sélections) a été installé dimanche dans ses nouvelles fonctions, au cours d'une cérémonie tenue au niveau du siège de la FAHB à Draria (Alger), en présence du président de l'instance fédérale, Habib Labane, et du directeur technique national, Karim Bechkour. Assisté de l'entraîneur-adjoint et ancien gardien Hichem Feligha, Boudrali s'attellera dans les prochains jours à établir son programme de préparation en vue du championnat d'Afrique de la catégorie, prévu au Maroc du 13 au 23 août. Boudrali, ancien entraîneur de l'OM Annaba, a entamé sa carrière de joueur au sein des deux clubs de sa ville natale, Hamra Annaba et le SR Annaba, avant de rejoindre par la suite le MC Alger (qui devient en 2008 le GS Pétroliers, ndlr), où il a fait l'essentiel de sa carrière, remportant plusieurs titres sur la scène nationale et international.