Cyclisme Mostaganem : Victoire de Mohamed Amine Nehari

La course régionale cycliste, organisée samedi par la Ligue de wilaya de Mostaganem, a été remportée par Mohamed Amine Nehari, sociétaire du club Amel El Maleh, devant Seif-Eddine Yebka (Akfix) et Abdeldjalil Draou (USPC Oran), au moment où la formation du VC Tlélat a dominé les débats chez les juniors en s'accaparant les trois premières places. En effet, Abdennour Sahraoui (1er), Belkheir Smili (2e) et Youcef Belasri (3e) sont tous sociétaires du même club, le VC Tlélat, alors que l'Amel El Maleh a réussi le même exploit chez les jeunes de la catégorie «Ecole», en raflant également les trois premières places, respectivement par Youcef Kada Mostepha, Azzedine Bouyacor et Yacine Benaksas. Les organisateurs de cette course ont profité de l'occasion pour honorer «l'héroïne locale», Nesrine Houili, qui avait raflé plusieurs médailles, dont trois en or, aux derniers Championnats d'Afrique sur piste, disputés en Egypte. Nesrine Houili, qui appartient encore à la catégorie juniors, a pris part à cette course régionale de Mostaganem en courant avec les messieurs.



Les podiums :

Seniors (54 km) :

1)- Nehari Mohamed Amine (Amel El Maleh)

2)- Yebka Seif-Eddine (Akfix)

3)- Draou Abdeldjalil (USPC Oran)

Juniors (54 km) :

1)- Sahraoui Abdennour (VC Tlélat)

2)- Smili Belkheir (VC Tlélat)

3)- Belasri Youcef (VC Tlélat)

Benjamins (8,1 km) :

1)- Belarbi walid (ASNO Tlélat)

2)- Abiras Noureddine Islem (EC Sidi Bel-Abbès)

3)- Benyoub Chakib (EC Mostaganem)

Ecoles (2,7 km) :

1)- Kada Mostepha Youcef (Amel El Maleh)

2)- Bouyacor Azzedine (Amel El Maleh)

3)- Benaksas Yacine (Amel El Maleh).